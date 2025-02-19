Adana Demirspor Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Adana Demirspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, 23 Şubat Pazar günü Coredon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

İddialı Hazırlıklar Sürüyor

Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanlarda, futbolcular taktik çalışmalara yoğunlaştı.

Adana temsilcisi, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın da devam edecek. Coredon Alanyaspor ile Adana Demirspor, 23 Şubat Pazar günü saat 16.00'da GAİN Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Coredon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Maestro (fotoğrafta) da yer aldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Coredon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Maestro (fotoğrafta) da yer aldı.