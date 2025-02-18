Adana Demirspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor, Coredon Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ederek idmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:27
Adana Demirspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor Hazırlıklara Devam Ediyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Coredon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İdman Detayları

Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Mavi-lacivertli ekip, sonrasında kuvvet ve 5’e 2 pas çalışmaları yaptı.

Adana Demirspor, hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Coredon Alanyaspor ile...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Coredon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Aimbetov (sağda) da yer aldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Coredon Alanyaspor ile...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Coredon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Aimbetov (sağda) da yer aldı.

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