Adana Demirspor, Antalyaspor ile Karşılaşıyor

Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Maç detayları ve beklentiler haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 11:26
Adana Demirspor, Antalyaspor ile Karşılaşıyor

Adana Demirspor'un Deplasman Mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, yarın Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

Durum Analizi

Süper Lig'de 5. haftaya 1 puanla son sırada giren Adana Demirspor, 4 puanla 11. sırada bulunan rakibi Antalyaspor'dan 3 puan almak için sahada olacak. Mavi-lacivertliler, geçen sezon rakibi ile oynadığı ilk maçta 2-1 galip gelirken, ikinci karşılaşmasında aynı skorla mağlup olmuştu. Bu maçta Adana Demirspor'un hedefi, kötü gidişata son vermek ve galibiyetle tanışmak olacak.

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