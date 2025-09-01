DOLAR
41,14 0,09%
EURO
48,1 -0,12%
ALTIN
4.555,76 0,15%
BITCOIN
4.446.742,74 0,93%

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak İstifa Etti

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan istifa etti; görevini onur ve minnetle bıraktığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 02:18
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 02:18
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak İstifa Etti

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak İstifa Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden kulüp başkanlığı görevinden ayrıldı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, başkanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor başkanı Durak, açıklamasını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Durak, kulübün her zaferinde, her zorlukta ve her gözyaşında kalbinin bu arma için attığını belirtti. Bir kulüpten öte, bir aileye; bir şehrin ruhunu taşıyan, mavi-lacivert yüreklerin birleştiği büyük bir camiaya hizmet etmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Durak'ın sözleri: "Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevimden büyük bir onurla, sevgiyle ve sonsuz bir minnet duygusuyla ayrılıyorum"

Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı personele minnettarlığını ifade eden Durak, "Birlikte ter döktüğümüz, gecesini gündüzüne katan tüm personelimize ve her zaman bana destek olan sayın Murat Sancak’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her deplasmanda yanımızda, her tribünde gururla, her durumda dimdik ayakta duran Adana Demirspor taraftarına teşekkür ediyorum." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marco Asensio İstanbul'a Geldi: Fenerbahçe ile Görüşmelerde
2
Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nda İkinci Gün Başladı — Tuz Gölü'nde 4 Kategori, 750 Sporcu
3
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar: Türkiye 89-47 Slovakya ile Yarı Finalde
4
Ankara Tenis Eğitim Merkezi 'Bizim Kort'te: Bakan Bak Türk Tenisini Değerlendirdi
5
Trendyol Süper Lig: 3. Hafta — Galatasaray Lider, ikas Eyüpspor 2-1
6
Gisdol: 'Galatasaray'ın seviyesinde değiliz' | Kayserispor 0-4 Galatasaray
7
Serie A açılışı: Napoli, Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta