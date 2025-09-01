Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak İstifa Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden kulüp başkanlığı görevinden ayrıldı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, başkanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor başkanı Durak, açıklamasını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Durak, kulübün her zaferinde, her zorlukta ve her gözyaşında kalbinin bu arma için attığını belirtti. Bir kulüpten öte, bir aileye; bir şehrin ruhunu taşıyan, mavi-lacivert yüreklerin birleştiği büyük bir camiaya hizmet etmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Durak'ın sözleri: "Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevimden büyük bir onurla, sevgiyle ve sonsuz bir minnet duygusuyla ayrılıyorum"

Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı personele minnettarlığını ifade eden Durak, "Birlikte ter döktüğümüz, gecesini gündüzüne katan tüm personelimize ve her zaman bana destek olan sayın Murat Sancak’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her deplasmanda yanımızda, her tribünde gururla, her durumda dimdik ayakta duran Adana Demirspor taraftarına teşekkür ediyorum." dedi.