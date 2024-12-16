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Adana Demirspor, Beşiktaş'ı İlk Yarıda 2-0 Geçti

Adana Demirspor, Beşiktaş ile oynadığı maçta ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 19:55
Adana Demirspor, Beşiktaş'ı İlk Yarıda 2-0 Geçti

Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor ile Beşiktaş Karşılaştı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında heyecan dolu bir mücadele yaşandı. Adana Demirspor, Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Öne Geçme Anları

Maçın 10. dakikasında, Adana Demirspor'dan Al Musrati'nin ceza sahasına doğru pasında Rafa Silva'nın vuruşu, kaleci Deniz Dönmezer tarafından karşılandı. 11. dakikada Yusuf Barasi'den aldığı topuk pası ile kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Aimbetov'un vuruşunu Mert kornere çeldi.

Yusuf Sarı'nın 13. dakikada kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mert bir kez daha başarılı oldu ve topu uzaklaştırdı. Fakat 31. dakikada Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında Tolga Kalender'in kafasıyla topu kontrol eden Yusuf Barasi düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

Farkı İkiye Çıkardı

34. dakikada Can Keleş'in sağ kanattan ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Deniz Dönmezer yatarak topu kontrol etti. Ancak 39. dakikada Adana Demirspor, farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın yerden pasında, Aimbetov'un vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Adana Demirspor, karşılaşmanın ilk yarısını bu skorla tamamladı ve 3 puan için avantaj elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı (solda), karşılaşma öncesi düzenlenen seremonide hazır bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı (solda), karşılaşma öncesi düzenlenen seremonide hazır bulundu.

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