Adana Demirspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu önemli mücadelenin hazırlıklarına devam eden mavi-lacivertli ekip, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Dalcı Yönetiminde Antrenman

Kulübün resmi açıklamasına göre, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümlerinde taktik çalışmalara yoğunlaştı. Bu hazırlıklar, oyuncuların Beşiktaş karşısındaki performanslarını etkileyecek önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Hakem Oğuzhan Çakır

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı, deneyimli hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Taraftarlar, takımlarının galip gelmesi için stadyumu doldurarak destek olacak.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.