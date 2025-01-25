Adana Demirspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor Maçında Hazırlıklarını Tamamladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip Rize'ye ulaştı ve teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, 5'e 2 top kapma çalışmaları ve ter antrenmanıyla sona erdi. Yaklaşık 1 saat süren idman sonrasında Adana Demirspor, maç saatini beklemeye başladı.

Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor arasındaki maç, yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.