DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.742.150,18 0,26%

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça hazır. Antrenmanı tamamlayarak maç saatini bekliyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 19:09
Adana Demirspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor Maçında Hazırlıklarını Tamamladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip Rize'ye ulaştı ve teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, 5'e 2 top kapma çalışmaları ve ter antrenmanıyla sona erdi. Yaklaşık 1 saat süren idman sonrasında Adana Demirspor, maç saatini beklemeye başladı.

Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor arasındaki maç, yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig'de Adanaspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 Berabere Kaldı
2
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti
3
Halkbank, Galatasaray'ı 3-0 ile Geçti: SMS Grup Efeler Ligi'nde 18. Hafta Mücadelesi
4
Kasımpaşa, Beşiktaş'tan Can Keleş'i Sezon Sonuna Kadar Kiraladı
5
Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'den Fenerbahçe Maçı Açıklaması
6
Galatasaray Konyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı
7
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Antalya Dünya Kupası İçin Hazırlanıyor

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler