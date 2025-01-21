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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:06
Adana Demirspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için hazırlıklara hız kesmeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım antrenmanlarını teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve daha sonra savunma, orta saha ve forvet oyuncuları ayrı gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü.

Mavi-lacivertli ekip, yaklaşık 1,5 saatlik bir idman ile günü tamamladı. Takım, Çaykur Rizespor ile oynamak üzere 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor ile...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Adana Demirspor, maçın son antrenmanını teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor ile...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Adana Demirspor, maçın son antrenmanını teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

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