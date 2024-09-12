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Adana Demirspor'da Transfer Yasağı Sorunu

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer yasağının devam ettiğini ve zorlu bir süreçten geçtiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 20:16
Adana Demirspor'da Transfer Yasağı Sorunu

Adana Demirspor Transfer Yasağını Kaldıramıyor

Trendyol Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, FIFA tarafından getirilen transfer yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sancak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu sezonun kulüp için son derece zorlu geçtiğini belirtti.

Transfer Tahtası Açılmıyor

Sancak, transfer tahtasını açmak için yoğun çaba gösterdiklerini ancak başarılı olamadıklarını ifade etti. "Parayı yatırsak bile 6 ay transfer yasağımız olacaktı" diyen Sancak, "Şimdi 'şunu yaptım, bunu yaptım' diyebilecek durumda değilim. En azından mevcut durumu koruyup, 2. yarı öncesinde transfer tahtasını açmak için çalışacağız." şeklinde konuştu.

Birlik Olma Çağrısı

Kulübün başkanı, daha önceki sorumluluklarının yanı sıra, adeta bir birliktelik çağrısı yaptı. "Hep beraber kenetlenip bu süreci aşmalıyız. Adana Demirspor'a yönelik hainlikler yapanların bu süreçte yer almaması gerektiğini düşünüyorum," dedi. Ayrıca, hedefleri olanların bir adım geri durmalarını istedi.

Yeniden Yapılanma ve Yeni Hedefler

Sancak, kulübün yeniden yapılanma sürecine girdiğini belirterek, yeni profesyonellerin kadroya katılacağını müjdeledi. "İnşallah yeni yapılandırma ile 2025-26 sezonuna daha yüksek hedeflerle girmeyi planlıyoruz" dedi.

Şehirden Destek Bekliyor

Şehrin ileri gelenlerine ve iş insanlarına seslenen Sancak, destek çağrısında bulundu. "Loca alın, çalışanlarınıza kombine bilet alın, şehrin tüm dinamikleri ile birlikte Adana Demirspor için el birliğiyle çalışalım," çağrısında bulundu. Ayrıca, futbolcuların yanındayken taraftarların da gereken özeni göstereceğine inandığını belirtti.

Adana Demirspor'un bu mücadelede başarıya ulaşması için destek bekleyen Sancak, "Güzel günlere ulaşmak için kenetlenelim. Allah yar ve yardımcımız olsun." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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