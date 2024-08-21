Adana Demirspor'dan Transfer Haberi: Samuel Nongoh Veres Rivne'ye Geçti

Samuel Nongoh, Veres Rivne'ye Transfer Oldu
Trendyol Süper Lig'in önde gelen ekiplerinden Adana Demirspor, önemli bir transfer gelişmesini duyurdu. Kulübün Kamerunlu kanat oyuncusu Samuel Nongoh, Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Veres Rivne'ye transfer oldu.
Kulüpten Açıklama
Adana Demirspor, resmi açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Samuel Nongoh, bonservis bedeli karşılığında Ukrayna'nın Veres takımına transfer olmuştur. Nongoh'a, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.
Samuel Nongoh, Adana Demirspor'da geçirdiği süre boyunca süratli oyunu ve teknik yetenekleri ile dikkat çekmişti. Taraftarlar, oyuncunun gelecekteki başarısını merakla takip edecek.