Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile Anlaşmaya Vardı
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Adana Demirspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Dorukhan Toköz ile anlaşmaya vardı. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'dan ayrılan Dorukhan, Adana Demirspor'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekibi Adana Demirspor, başarılı futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşmaya vardı.
Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'dan ayrılan Dorukhan, Adana Demirspor'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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