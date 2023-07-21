  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile Anlaşmaya Vardı

Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile Anlaşmaya Vardı

Yayınlanma:
Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile Anlaşmaya Vardı
Adana Demirspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Dorukhan Toköz ile anlaşmaya vardı. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'dan ayrılan Dorukhan, Adana Demirspor'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekibi Adana Demirspor, başarılı futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşmaya vardı.

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'dan ayrılan Dorukhan, Adana Demirspor'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor
Anthony Modeste Pendikspor ile Anlaşmaya Vardı
Anthony Modeste Pendikspor ile Anlaşmaya Vardı
Dimitris Pelkas Başakşehir'e transfer oldu
Dimitris Pelkas Başakşehir'e transfer oldu
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Miguel Crespo, yeni kulüp arayışında
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Miguel Crespo, yeni kulüp arayışında
Dünyaca Ünlü Kaleci Donnarumma'nın Paris'teki Evi Soyuldu
Dünyaca Ünlü Kaleci Donnarumma'nın Paris'teki Evi Soyuldu
Fenerbahçe'de Yeni Transfer Becao İlk Kez Takımla Çalıştı
Fenerbahçe'de Yeni Transfer Becao İlk Kez Takımla Çalıştı
Emre Belözoğlu Milan'da forma giymiş golcüyu takımına aldı: Değeri 65 milyon Euro
Emre Belözoğlu Milan'da forma giymiş golcüyu takımına aldı: Değeri 65 milyon Euro
Beşiktaş transfer bombasını patlattı: Fabrizio Romano'yu renklerine bağladı
Beşiktaş transfer bombasını patlattı: Fabrizio Romano'yu renklerine bağladı