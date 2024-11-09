Adana Demirspor, Eyüpspor'a 1-0 Yenildi: Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Adana Demirspor’dan Serkan Damla’nın Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, ikas Eyüpspor’a 1-0 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı. Maç sonrası yapılan basın toplantısında Adana Demirspor’un teknik sorumlu Serkan Damla, "Sonuçlandırmada sıkıntı olunca istemediğimiz bir sonucu aldık," şeklinde konuştu.

Damla, takımın maça kötü bir başlangıç yaptığını ve ilk bölümde geriye çekilerek oynadıklarını belirtti. "15. dakikadan sonra oyuncularımız çalıştıklarımızı planladığımız bir şekilde sahada uygulamaya başladı. Özellikle bu dakikadan sonra oyunu domine ettik, topa sahip olduk ve çok pozisyon vermeden pozisyon ürettik. Ancak sonuçlandırmada sıkıntılarımız oldu," dedi. Damla, genç oyuncuların lig tecrübesinin az olduğunu vurgulayarak, galibiyeti olmayan tek takım olduklarını ve inançlarını kaybetmediklerini ifade etti.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş’ın Görüşleri

ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise Adana Demirspor'un son maçlarda kaybetmesine rağmen pozisyon bulma konusunda başarılı olduğunu ifade etti. "Puan tablosunun Adana Demirspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu göstermediğini düşünüyorum. Çok genç ve dinamik bir takımlar. Bugün burada kazanmasını bildik, bu bizim için çok değerli bir 3 puan," dedi.

Yavaş, son milli takım arasından bu yana oynadıkları 4 maçta sadece 1 gol yediklerini belirterek, savunma performanslarının arttığını vurguladı. "Hücumda biraz daha az üretken bir görüntüdeydik, ama bu maçlar kolay maçlar değildir. İyi bir savunma yaparak kazandık," ifadelerini kullandı. Yavaş, puan tablosuna bakıldığında üst sıralarda olduklarını ve bu pozisyonun önemli olduğunu düşündüğünü belirtti.