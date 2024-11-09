DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.617.880,44 0,56%

Adana Demirspor, Eyüpspor'a 1-0 Yenildi: Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Adana Demirspor, Eyüpspor'a 1-0 yenildi. Teknik direktörler Serkan Damla ve Kerem Yavaş, maç sonrası değerlendirmelerde bulundular.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 22:03
Adana Demirspor, Eyüpspor'a 1-0 Yenildi: Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Adana Demirspor’dan Serkan Damla’nın Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, ikas Eyüpspor’a 1-0 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı. Maç sonrası yapılan basın toplantısında Adana Demirspor’un teknik sorumlu Serkan Damla, "Sonuçlandırmada sıkıntı olunca istemediğimiz bir sonucu aldık," şeklinde konuştu.

Damla, takımın maça kötü bir başlangıç yaptığını ve ilk bölümde geriye çekilerek oynadıklarını belirtti. "15. dakikadan sonra oyuncularımız çalıştıklarımızı planladığımız bir şekilde sahada uygulamaya başladı. Özellikle bu dakikadan sonra oyunu domine ettik, topa sahip olduk ve çok pozisyon vermeden pozisyon ürettik. Ancak sonuçlandırmada sıkıntılarımız oldu," dedi. Damla, genç oyuncuların lig tecrübesinin az olduğunu vurgulayarak, galibiyeti olmayan tek takım olduklarını ve inançlarını kaybetmediklerini ifade etti.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş’ın Görüşleri

ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise Adana Demirspor'un son maçlarda kaybetmesine rağmen pozisyon bulma konusunda başarılı olduğunu ifade etti. "Puan tablosunun Adana Demirspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu göstermediğini düşünüyorum. Çok genç ve dinamik bir takımlar. Bugün burada kazanmasını bildik, bu bizim için çok değerli bir 3 puan," dedi.

Yavaş, son milli takım arasından bu yana oynadıkları 4 maçta sadece 1 gol yediklerini belirterek, savunma performanslarının arttığını vurguladı. "Hücumda biraz daha az üretken bir görüntüdeydik, ama bu maçlar kolay maçlar değildir. İyi bir savunma yaparak kazandık," ifadelerini kullandı. Yavaş, puan tablosuna bakıldığında üst sıralarda olduklarını ve bu pozisyonun önemli olduğunu düşündüğünü belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahlatcı Çorum FK, Pendikspor'u 1-0 Geçti: Özbalta'dan Açıklamalar
2
Adana Demirspor, Eyüpspor'a 1-0 Yenildi: Teknik Direktörlerden Açıklamalar
3
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya Maçına Hazır
4
Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası: Türkiye'den İki Bronz Madalya
5
Ahlatcı Çorum FK, Pendikspor'u 1-0 Yenerek Öne Geçti
6
UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta Sonuçları Açıklandı
7
Alanyaspor Hedefini Süper Lig'de Kalmak Olarak Belirledi

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!