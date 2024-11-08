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Adana Demirspor - Eyüpspor Maçı İddialı Geçiyor

Adana Demirspor, Süper Lig'de Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Takım, galibiyet arayışında.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:42
Adana Demirspor - Eyüpspor Maçı İddialı Geçiyor

Adana Demirspor, Süper Lig'de Eyüpspor'u Ağırlıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın akşam, ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Maç, Yeni Adana Stadı'nda, saat 19:00'da başlayacak.

Maç Detayları

Bu önemli karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Adana Demirspor, sezon boyunca sadece 2 puan toplayarak zorlu bir başlangıç yapmışken, Eyüpspor ise hanesine 19 puan eklemeyi başardı.

Adana Demirspor'un Hedefi

Mavi-lacivertli takım, ligdeki ilk galibiyetini elde etmek ve taraftarlarını sevindirmek için sahaya çıkacak. Eyüpspor karşısında keyifli bir mücadele bekleniyor.

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