Adana Demirspor - Eyüpspor Maçı İddialı Geçiyor

Adana Demirspor, Süper Lig'de Eyüpspor'u Ağırlıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın akşam, ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Maç, Yeni Adana Stadı'nda, saat 19:00'da başlayacak.

Maç Detayları

Bu önemli karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Adana Demirspor, sezon boyunca sadece 2 puan toplayarak zorlu bir başlangıç yapmışken, Eyüpspor ise hanesine 19 puan eklemeyi başardı.

Adana Demirspor'un Hedefi

Mavi-lacivertli takım, ligdeki ilk galibiyetini elde etmek ve taraftarlarını sevindirmek için sahaya çıkacak. Eyüpspor karşısında keyifli bir mücadele bekleniyor.