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Adana Demirspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 21:40
Adana Demirspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor'dan Galatasaray Maçı Hazırlığı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray karşılaşması için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Ayrıntıları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis liderliğinde kulüp tesislerinde top başı yaptı. Antrenmanlar pas, koordinasyon ve taktik ağırlıklı olarak gerçekleştirildi.

Bu hazırlık sürecinde oyuncuların motivasyonu ve yoğun çalışmaları dikkat çekiyor. Adana Demirspor taraftarları, takımın Galatasaray karşısında göstereceği performansı merakla bekliyor.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

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