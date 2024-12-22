Adana Demirspor, Hatayspor ile Zorlu Bir Mücadeleye Çıkıyor

Adana Demirspor, Süper Lig'de Hatayspor'a Konuk Oluyor
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Mersin Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Maç Detayları
Müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 9 puanla 17. sırada yer alan rakibi Hatayspor karşısında galibiyet arayarak ligdeki durumunu düzeltmek istiyor.
Son Durum
Geçen hafta sahasında güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde eden Adana Demirspor, Hatayspor maçından alacağı 3 puanla çıkışa geçmeyi hedefliyor.