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Adana Demirspor, Hatayspor ile Zorlu Bir Mücadeleye Çıkıyor

Adana Demirspor, yarın Hatayspor ile karşılaşarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:30
Adana Demirspor, Hatayspor ile Zorlu Bir Mücadeleye Çıkıyor

Adana Demirspor, Süper Lig'de Hatayspor'a Konuk Oluyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Mersin Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Maç Detayları

Müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 9 puanla 17. sırada yer alan rakibi Hatayspor karşısında galibiyet arayarak ligdeki durumunu düzeltmek istiyor.

Son Durum

Geçen hafta sahasında güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde eden Adana Demirspor, Hatayspor maçından alacağı 3 puanla çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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