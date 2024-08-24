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Adana Demirspor Kasımpaşa ile Karşılaşıyor

Adana Demirspor, Süper Lig 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Takım, ilk galibiyetini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 09:53
Adana Demirspor Kasımpaşa ile Karşılaşıyor

Adana Demirspor Deplasmanda Kasımpaşa ile Mücadele Edecek

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Maç, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.15'te başlayacak.

Maçın Hakemi

Karşılaşmayı üstlenen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, mücadelede kararlarıyla dikkat çekecek.

Adana Demirspor'un Sezon Başlangıcı

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşısında mağlup oldu. Takım, Kasımpaşa'yı yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Geçen Sezonun Durumu

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa karşısında hem sahasında hem de deplasmanda zorlu maçlar oynamıştı. Evinde 2-1, deplasmanda ise 3-1'lik skorlarla rakibine mağlup olmuştu.

Yarınki maç, Adana ekibi için büyük bir önem arz ediyor ve taraftarlar galibiyet bekliyor.

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