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Adana Demirspor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı için antrenmanlarını gerçekleştirdi. Teknik direktör Valkanis yönetimindeki hazırlıklar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 21:22
Adana Demirspor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor'un Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Çift Antrenman Programı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde, kulüp tesislerinde çift antrenman gerçekleştirdi.

İlk Antrenman Salonda

Günü iki antrenmanla geçiren takım, sabah saatlerinde ilk çalışmasını salonda yaptı. Bu seansta oyuncular, fitness odaklı çalışmalarla kondisyonlarını artırmaya yönelik antrenmanlar yaptı.

Akşam İdmanı Detayları

Akşam idmanı ise ısınma hareketleriyle başladı. Devamında futbolcular, pas, taktik ve koordinasyon üzerine yoğunlaşan çalışmalara katıldı. Takım, Kasımpaşa karşısında iyi bir performans sergilemek için tüm enerjisini bu hazırlıklara odaklamış durumda.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Kasımpaşa ile...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde sürdürdü.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Kasımpaşa ile...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde sürdürdü.

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