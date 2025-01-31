Adana Demirspor, Kasımpaşa Maçına Hızla Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Kasımpaşa için hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile 2 Şubat Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Takım, yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştiriyor.

Antrenman Detayları

Isınma hareketleri ile başlayan idmanda, taktik çalışmalara da yer verildi. Oyuncuların maç öncesi performanslarını artırmak amacıyla düzenlenen bu antrenmanlar, teknik ekip tarafından dikkatle takip ediliyor.

Adana Demirspor ile Kasımpaşa arasındaki mücadele, Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda, Adana Demirsporlu Ozan Demirbağ da yer aldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda, Adana Demirsporlu Ozan Demirbağ da yer aldı.