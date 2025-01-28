Adana Demirspor, Mustafa Dalcı ile Yollarını Ayırdı

Trendyol Süper Lig'in önemli ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün resmi açıklamasına göre, bu ayrılık karşılıklı anlaşma ile gerçekleşti.

Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme, kulüp taraftarları ve futbol camiası tarafından yakından takip ediliyor. Mustafa Dalcı'nın görevde bulunduğu süre zarfında, Adana Demirspor'un ligdeki performansı ve gelecek planları merak konusu oldu.