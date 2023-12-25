adana demirspor rekoru saniyelerle kaçırdı

Adana Demirspor rekoru tam 9 saniyeyle kaçırdı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

REKOR SANİYELERLE KAÇTI

Süper Lig heyecanı son hızıyla devam ederken Adana Demirspor Antalyasporla karşılaştı. Başlama vuruşu sonrasında Yusuf Sarı güzel bir pas atarak topu Akintola'ya verdi ve golcü isim ilk dakikalarda golünü attı.





Adana Demirspor maçın 19. saniyesinde ilk golünü atmış oldu. Süper Lig'de en erken gol 2021-2022 sezonunda Gaziantep- Medipol Başakşehir karşılaşmasında 10. saniyede Muhammet Demir tarafından atılmıştı. Adana Demirspor bu rekoru kırmayı 9 saniyeyle kaçırmış oldu.