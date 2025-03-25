Adana Demirspor, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor'dan Sivasspor Maçına Özel Hazırlıklar

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Teknik Direktör Avcı Yönetiminde Antrenman

Adana ekibinin teknik direktörü Mustafa Alper Avcı yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, yoğun bir tempoyla çalıştı. Antrenmanda öncelikle pas çalışmaları yapıldı ve ardından çift kale maçı ile antrenman sona erdi.

Mücadele Tarihi ve Yeri

Adana Demirspor, Sivasspor ile 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele için tüm gözler Adana Demirspor’un hazırlıklarına çevrilmiş durumda.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.