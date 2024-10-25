Adana Demirspor-Sivasspor Maçının Ardından: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Maç Sonrası Değerlendirmeler

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, Trendyol Süper Lig'in 10. Haftası'nda oynanan karşılaşmada takımlarının Net Global Sivasspor karşısında 4-2 mağlup olmasının ardından açıklamalarda bulundu. Damla, özellikle maçın ardından oyuncularının mental durumuna dikkat çekti.

"Psikolojik Kırılganlık" vurgusu

Maçın ilerleyen dakikalarında takımın psikolojik olarak kırılganlaştığını ve bu durumun gol yedikten sonra daha da belirgin hale geldiğini belirten Damla, şu ifadeleri kullandı: "Maalesef gol yedikten sonra çok çabuk kırılgan olduğumuz için öz güven eksikliğinden 'acaba yine mi maç gidiyor' psikolojisi bizi buraya getirdi."

İlk Yarıda Üstünlük

Damla, maçın ilk yarısında topa sahip olma ve pozisyon üretme konusunda üstün olduklarını da vurgulayarak, "Maçta 3'üncü golü kaçırdıktan sonra kalemizde çok basit bir gol yedik" dedi. Çalışmalarına devam edeceklerini ve lig süresince umutlarını kaybetmeyeceklerini ifade eden Damla, "Sahadaki oyun bizim zaten umutlarımızı ayakta tutuyor" şeklinde konuştu.

Sivasspor Cephesi

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, maçın başında kaçırılan fırsatların ardından gelen iki golün morallerini bozduğunu, ancak geri dönüş gösterdiklerini açıkladı. Uygun, "Çalıştığımız yerden basit goller yemek bize yakışmadı fakat futbolcularım iyi bir performans sergiledi" dedi.

Sosyal Medya Tepkisi

Maç sonrası sosyal medya üzerinden gelen eleştirilere yanıt veren Uygun, "Sosyal medyada küfür edenler var. Bakacağız, herkes hak ettiğini alacak" diyerek durumu takip edeceklerini belirtti.