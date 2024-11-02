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Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla'nın Kayserispor Maçına Dair Değerlendirmeleri

Serkan Damla, Kayserispor maçı sonrası takımının özverisini ve aldığı puanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 19:20
Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla'nın Kayserispor Maçına Dair Değerlendirmeleri

Kayserispor ile 0-0 Beraberlik

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadığı maçta 0-0'lık sonuçla berabere kaldı. Maçın ardından Adana Demirspor'un teknik sorumlu Serkan Damla, takımının mücadele azmini vurguladı.

Özverili Oyun ve Öz Güven

Damla, basın toplantısında, "Oyuncularım sahada inanılmaz özveriliydi ve mücadele örneği gösterdiler. Bu puan, öz güvenimiz açısından oldukça değerlidir." ifadelerini kullandı.

Oyun Performansı ve Duran Top Problemleri

Takımın son iki haftada topa sahip olma ve pozisyon üretme anlamında başarılı olduğunu belirten Damla, özellikle genç oyuncuların öz güven eksikliğine dikkat çekti. Duran toplarda yapılan hataların, takımın iyi oynadığı dönemlerde bile pahalıya mal olduğunu söyledi.

Duran Top Çalışmaları

Kayserispor maçı öncesinde duran toplara yönelik yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade eden Damla, "Takım savunmamızı doğru yaptık, kaptığımız toplarla geçişlerde etkili pozisyonlar ürettik" şeklinde konuştu. Damla, son dakikalarda kazanabilecekleri 3 puanın olabileceğini fakat bir puanın da kendileri için faydalı olduğunu vurguladı.

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