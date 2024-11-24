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Adana Demirspor, Trabzonspor Karşısında İlk Galibiyetini Arayacak

Ligde son sırada yer alan Adana Demirspor, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek ve ilk galibiyetini hedefleyecek.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:45
Adana Demirspor, Trabzonspor Karşısında İlk Galibiyetini Arayacak

Adana Demirspor, Trabzonspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Pazar günü saat 20.00'de başlayacak olan mücadele, Papara Park'ta gerçekleştirilecek ve hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.

Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana temsilcisi, rakibi Trabzonspor'un 12 puanla 14. sırada yer aldığını dikkate alarak, ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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