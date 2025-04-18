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Adana Demirspor Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Adana Demirspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetimindeki antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 18:22
Adana Demirspor Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Adana Demirspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşması için hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde etkili bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayarak 5'e 2 top kapma ve ter antrenmanı ile devam etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Adana Demirspor, maç saatini sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Hayranları, oyuncuların performansına odaklanırken, bu kritik karşılaşmanın takıma nasıl bir ivme kazandıracağı da merak ediliyor.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

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