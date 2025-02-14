DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Adana Demirspor ve Antalyaspor 1-1 Beraberlikle İlk Yarıyı Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak ilk yarıyı tamamladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:03
Adana Demirspor ve Antalyaspor 1-1 Beraberlikle İlk Yarıyı Tamamladı

Adana Demirspor ve Antalyaspor İlk Yarıda Birbirine Denk İki Gol Attı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Maçın başlangıcında, 7. dakikada sol kanatta topu alan Güray Vural, orta şut karışımı bir vuruş yaptı fakat meşin yuvarlak üstten auta gitti. Ardından 16. dakikada, paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonucu Alioui'nin ceza sahasına ortasında, oluşan karambolde Ozan Demirbağ kafa vuruşuyla kaleci Piric'in elinde topu kontrol etti.

İyinin üzerine gitmeye devam eden iki takım, 27. dakikada kritik bir an yaşadı. Adana Demirspor penaltı kazandı! 24. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balcı ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Kadir Sağlam VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. 28. dakikada penaltıyı kullanan Alioui, kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

Fakat Onvo Antalyaspor, 45. dakikada cevap verdi. Van De Streek'in ara pasında, defansın müdahale ettiği topu alan Larsson, kaleciyi geçerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Böylece ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Ozan Demirbağ (60) ile Antalyasporlu Güray Vural (11) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Ozan Demirbağ (60) ile Antalyasporlu Güray Vural (11) mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor 1-1 Kaldı
2
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde LDLC ASVEL'i Ağırlayacak
3
Trendyol 1. Lig'de 9. Hafta Başlıyor: Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü Maçı
4
Milli Sporcular Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 25 Madalya Kazandı
5
Adana Demirspor ve Antalyaspor 1-1 Beraberlikle İlk Yarıyı Tamamladı
6
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda İtalya ve İzlanda Maçlarının Aday Kadrosu Açıklandı
7
Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor'u Geçerek Finale Yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek