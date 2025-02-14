Adana Demirspor ve Antalyaspor 1-1 Beraberlikle İlk Yarıyı Tamamladı

Adana Demirspor ve Antalyaspor İlk Yarıda Birbirine Denk İki Gol Attı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Maçın başlangıcında, 7. dakikada sol kanatta topu alan Güray Vural, orta şut karışımı bir vuruş yaptı fakat meşin yuvarlak üstten auta gitti. Ardından 16. dakikada, paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonucu Alioui'nin ceza sahasına ortasında, oluşan karambolde Ozan Demirbağ kafa vuruşuyla kaleci Piric'in elinde topu kontrol etti.

İyinin üzerine gitmeye devam eden iki takım, 27. dakikada kritik bir an yaşadı. Adana Demirspor penaltı kazandı! 24. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balcı ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Kadir Sağlam VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. 28. dakikada penaltıyı kullanan Alioui, kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

Fakat Onvo Antalyaspor, 45. dakikada cevap verdi. Van De Streek'in ara pasında, defansın müdahale ettiği topu alan Larsson, kaleciyi geçerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Böylece ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Ozan Demirbağ (60) ile Antalyasporlu Güray Vural (11) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Ozan Demirbağ (60) ile Antalyasporlu Güray Vural (11) mücadele etti.