Adana İdmanyurdu hedefi: Yeniden Süper Lig'e yükselmek

Adana İdmanyurdu, TFF Kadınlar 1. Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 2023-2024 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönmeyi hedefliyor. Kadro yapısını güçlendiren ekip, yeni sezona iddialı başladı.

Kulüp tarihi ve sezon başlangıcı

Seyhan ilçesinde 1993'te kurulan kulüp, alt liglerdeki başarılı performansın ardından 2018-2019 sezonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmişti. Adana ekibi, 2023-2024 sezonunda beklenen sonuçları alamayınca ligden düştü.

Yeni sezona hazırlanan takım, kadrosunu 3 yabancı oyuncu ile güçlendirdi. A Grubu'ndaki ilk maçında Şırnak Kadın Spor Kulübü'nü 5-1 mağlup eden temsilci, ikinci maçta Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü'ne 4-0 yenildi. Teknik Direktör Necat Bakan yönetimindeki ekip antrenmanlarını Güney Yıldızı Futbol Sahası'nda sürdürüyor.

Başkan Metin Taylancı: "Bu yıl tek hedefimiz şampiyon olmak"

Kulüp Başkanı Metin Taylancı, kulübün köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı ve sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını belirtti. Taylancı, "Allah nasip ederse şampiyon olmak istiyoruz. Bu yıl tek hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Taylancı, altyapıya verilen öneme dikkat çekerek kulübün kuruluşundan bu yana hep üst liglerde mücadele eden ve ligden hiç çekilmeyen Türkiye'deki tek takım olduklarını söyledi. "Bu takımı yaşatmak için çok büyük emek verdik. 2010'da Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştirerek kadın futbolunda Brezilya'dan futbolcu transfer eden takım olduk. 2021-2022 sezonunda sponsor desteğiyle güzel bir başlangıç yaptık. Süper Lig'de 7-8 hafta boyunca lider kaldık. İki sezon önce Süper Lig'den 1. Lig'e düştük. Son 2 yıldır sponsorsuz şekilde, kendi imkanlarımızla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Geçmişte A Milli Takım'ın kalecisi, santrforu ve en iyi oyuncuları hep bizim takımdan çıkardı." Taylancı, A Milli Takım düzeyine yükselecek en az 3 futbolcularının olduğunu da ekledi.

Teknik direktör ve oyuncuların beklentileri

Teknik Direktör Necat Bakan, iyi bir ekip kurduklarını ve sezona 3 puanla başladıklarını belirterek, "Bu sezon hedefimiz, takımı Süper Lig'e çıkarmak. Plan ve programımızı yaptık, harika şekilde ilerliyoruz. Yabancı oyuncular takıma büyük katkı sağlayacak. Taraftarlarımızdan, 14 hafta boyunca bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan 19 yaşındaki Kumru Naz Yılmaz, futbola 6 yaşında başladığını ve Süper Lig deneyimi bulunduğunu anlattı: "Süper Lig hedefi için takıma döndüm. İnşallah Süper Lig'e çıkabiliriz. İstikrarlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Tecrübeli bir başkan ve hocaya sahibiz. Umarım bu tecrübeyi değerlendirebiliriz ve yolun sonu şampiyonluk olur."

Takımda şampiyonluk yaşamayı hedeflediğini söyleyen Özge Çelebi ise milli takıma çağrılmayı ve Avrupa'da oynama hayalini dile getirdi.

Adana İdmanyurdu, hem altyapı kaynaklarına güvenerek hem de dış transferlerle güçlenerek hedefini net koydu: grubu lider tamamlayıp yeniden Süper Lig'de mücadele etmek.

