Adana Nova Basketbol: Antrenörler Pembe Ceketle Meme Kanseri Farkındalığına Destek

Adana Nova Basketbol teknik heyeti pembe ceketle farkındalık mesajı verdi

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Adana Nova Basketbolun teknik heyeti, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında iç saha maçlarında pembe ceket giyerek erken teşhisin önemine dikkat çekiyor.

Maçta anlamlı duruş

Başantrenör Ender Ünlü öncülüğündeki 5 kişilik teknik heyet, ligin ilk haftasında Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 64-58 yendikleri karşılaşmada parkeye pembe ceketle çıkarak uygulamayı başlattı. Heyet, sezon boyunca iç saha karşılaşmalarında aynı uygulamayı sürdürmeyi planlıyor.

Ender Ünlü'nün açıklamaları

Ender Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sezon boyunca iç saha maçlarımızda pembe renk ceket giymeye karar verdik. Bu sayede bu önemli mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına katkı sağlamayı amaçladık." dedi. Ünlü, projenin ilgi gördüğünü belirterek, "Bu farkındalığın toplumun her kesimine ulaşmasını diliyoruz. Kadınlarımızın kontrollerini zamanında ve düzenli şekilde yaptırarak, erken teşhisle bu tür sağlık sorunlarını yaşamadan hayatlarını sağlıklı biçimde sürdürmelerini temenni ediyoruz. Erkekler olarak kadınlarımızın yanındayız, destekçiyiz ve her konuda arkalarındayız." ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve taraftar tepkileri

Oyuncu İlknur Yıldızhan Çetin, teknik ekibin davranışının takım içinde takdir topladığını belirterek, "Teknik ekibimiz çok anlamlı bir davranışta bulundu. Oyuncular olarak böyle bir farkındalık çalışmasına imza attıkları için çok mutlu olduk." dedi. Betül Ulutaş ise uygulamanın taraftarlar üzerinde de güçlü etki oluşturduğunu vurgulayarak, "Bu hastalık özellikle kadınlarda çok sık görülüyor, bu nedenle farkında olmak ve düzenli kontrolleri ihmal etmemek büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Adana Nova Basketbol taraftarı Tuba Uğurses de teknik heyetin sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket etmesinden memnun olduğunu belirterek, "Maçta gözümüz onların üzerindeydi. Pembe ceket giydiler ve herkesin dikkatini bu konuya çekmeyi başardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

