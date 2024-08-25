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Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, Taraftarlarla Buluştu

Adanaspor Kulübü Başkanı Asil Bostancı, taraftarlarla bir araya gelerek yeni hedefler belirledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 17:20
Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, Taraftarlarla Buluştu

Asil Bostancı ve Taraftar Buluşması

Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor’un başkanı Asil Bostancı, taraftarlarla bir araya gelerek önemli mesajlar verdi.

1954 Adanaspor Taraftarları Derneği'ne Ziyaret

Bostancı, 1954 Adanaspor Taraftarları Derneği’ni ziyaret ederek dernek yöneticileriyle sohbet etti. Taraftarların önerilerini dinleyen Bostancı, bu buluşmanın önemine vurgu yaptı.

Takım Hedefleri ve Taraftar İlişkisi

Toplantı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bostancı, takımı daha iyi yerlere taşıma konusundaki kararlılığını ifade etti. "Taraftarla barıştık. Daha da iyi olacağız, kitlelere hitap edeceğiz." diyen Bostancı, stadyuma seyirci çekme konusunda atacakları adımlar hakkında bilgi verdi.

Sıklıkla Buluşmalar Yapılacak

Bostancı, bu tür buluşmaların devam edeceğini belirterek, "Mücadele eden ve başarılı olmak isteyen bir takım oluşturacağız. Transfer süreci devam ediyor ve inşallah daha iyisini sunacağız." dedi.

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'un kulüp başkanı Asil Bostancı (ortada), taraftarlarla buluştu.

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'un kulüp başkanı Asil Bostancı (ortada), taraftarlarla buluştu.

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'un kulüp başkanı Asil Bostancı (ortada), taraftarlarla buluştu.

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'un kulüp başkanı Asil Bostancı (ortada), taraftarlarla buluştu.

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