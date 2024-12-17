Adanaspor'da Hisseler Ergin Göleli'ye Devredildi

Adanaspor'da Önemli Değişim: Hisseler Göleli'ye Geçti

Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor, Akgül ailesinin kulüpteki hisselerini Ergin Göleli'ye devrettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, Akgül ailesinin 19 yıl süresince Adanaspor'un bir parçası olduğu belirtildi.

Akgül Ailesinin Kulübe Vurgusu

Açıklamada, Akgül ailesinin kulübe olan bağlılığına değinildi ve şu ifadelere yer verildi: "Bugün itibarıyla Adanaspor'daki görevimizi tamamlayarak hisselerimizi Sayın Ergin Göleli'ye devretmiş bulunuyoruz. Adanaspor, bizim için sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir aile, bir tutku ve bir yaşam biçimi oldu."

Akgül ailesi, kulüp için yapılacak olan çalışmalara olan desteklerini dile getirerek, "Görev süremiz boyunca kulübümüzün başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen, emek veren tüm yönetici, teknik direktör ve futbolcularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Adanaspor'a olan sevgimiz ve bağlılığımız sonsuza dek sürecek. Bundan sonra da kulübümüzün her zaman yanında olacak maddi ve manevi desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.