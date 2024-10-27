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Adanaspor'da Kemal Kılıç Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Adanaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı ve yeni bir döneme başlangıç yaptı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 17:44
Adanaspor'da Kemal Kılıç Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Adanaspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile olan sözleşmesini sonlandırma kararı aldı. Kulüp, yaptığı resmi açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Yönetim Kurulu Karar Aldı

Açıklamada, kulüp yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda, Kemal Kılıç ve ekibiyle yolların ayrıldığı ifade edildi. Yönetim, Kılıç'ın kulübe sağladığı katkılar için teşekkür ederken, gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

Kılıç'a Teşekkür Mesajı

Açıklama metninde, "Kemal Kılıç ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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