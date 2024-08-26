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Adanaspor'dan Pendikspor'a Enfes Mücadele: 4-3

Trendyol 1. Lig'deki mücadelede Adanaspor, Pendikspor'a 4-3 mağlup oldu. Teknik direktörler maç sonrası yorumlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 01:42
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 02:12
Adanaspor'dan Pendikspor'a Enfes Mücadele: 4-3

Adanaspor ile Pendikspor Arasında Kıyasıya Mücadele

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında oynanan kritik karşılaşmada, Adanaspor, sahasında Pendikspor'a 4-3 mağlup oldu. Maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri de önemli açıklamalarda bulundu.

Adanaspor Teknik Sorumlusu François Ciccolini’nin Açıklamaları

Adanaspor'un teknik sorumlus François Ciccolini, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında takımının genç olmasının mağlubiyetteki etkisine vurgu yaptı. Ciccolini, "Genç bir takıma sahibiz ve bu nedenle 3 puanı alamadık. Kişisel hatalarımız pahalıya patladı. Son dakikada beraberliği yakalamamıza rağmen, skor avantajını koruyamadık. Genç bir ekip olmanın zorlukları var, ama bu durum mazeret olmamalı," dedi.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’den Değerlendirme

Osman Özköylü, sıcak havanın futbolcular üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekti. "Maçın ilk yarısında iyi bir performans sergiledik, ancak yediğimiz gol moralimizi bozdu. Buna rağmen önde kapattığımız ilk yarıda daha iyi oynayan taraftık. Sıcak hava gerçekten oyuncularımızı fazlasıyla etkiledi," ifadelerini kullandı.

Hakem Performansına Eleştiriler

Özköylü, maçın hakemi Feridun Daldaş hakkında da sert eleştirilerde bulundu. "Aynı penaltıyı bana verseler, kabul etmem" diyen Özköylü, "Futbol kuralları değişmemeli. Hakemlerin daha adil bir yönetim sergilemesi gerekiyor. Oyuncularımız büyük çaba gösterdi, buna saygı duyulmalı," dedi.

Sonuç olarak, Adanaspor ve Pendikspor arasındaki bu heyecan dolu karşılaşma, ligdeki çekişmenin ne kadar üst seviyelerde olduğunu bir kez daha gösterdi. Her iki teknik direktör de takımlarındaki eksiklikleri gidermek için çalışacaklarını vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Adanaspor'u 4-3 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor...

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Adanaspor'u 4-3 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Adanaspor'u 4-3 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor...

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Adanaspor'u 4-3 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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