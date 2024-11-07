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Adanaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adanaspor, İstanbulspor ile yapacağı maç için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek, galibiyet hedefinde olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:58
Adanaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adanaspor, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'deki 12. haftada 9 Kasım Cumartesi günü Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Teknik Direktör Yusuf Şimşek: "Hedefimiz Üst Sıralar"

Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, İstanbulspor ile oynayacakları karşılaşmaya galibiyet parolası ile hazırlandıklarını ifade ederek, "Adanaspor'umuzu üst sıralara çıkartmak istiyoruz" dedi.

İstanbulspor ve Sakaryaspor Maçları

Yusuf Şimşek, deplasmanda gerçekleştirecekleri İstanbulspor maçının ardından evlerinde Sakaryaspor ile karşılaşacaklarını belirtti. Taraftarlara seslenerek, "Sakaryaspor maçında tüm taraftarlarımızı bekliyorum" dedi.

Ligin Dinamikleri ve Hedefler

Teknik direktör, ligde her takımın birbirini yenebilecek seviyede olduğunu vurgulayarak, "Esenler Erokspor önceden son sıralardaydı ama şimdi play-off potasında. Biz de benzer bir yükseliş hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Şimşek, takıma izin vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini ve cumartesi günü galibiyet alarak Adanaspor'u daha güzel yerlere taşımayı amaçladıklarını sözlerine ekledi. Ayrıca taraftarlarından destek beklediğini belirtti: "Potansiyelimiz var. Mücadele gücümüz yüksek. Kaybetmeme üzerine bir takım kurmayı düşünüyoruz".

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, Uğur Okulları...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, Uğur Okulları İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Adanaspor'umuzu üst sıralara çıkartmak istiyoruz." dedi. Şimşek, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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