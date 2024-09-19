Adanaspor Hedeflerini Yükseltiyor

Adanaspor, Üst Sıralara Yükselme Hedefinde

Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor, teknik direktör François Ciccolini'nin liderliğinde zor zamanlardan geçerken, üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

François Ciccolini'nin Açıklamaları

Ciccolini, eski teknik direktörleri Sol Bamba'nın vefatı sonrası duygusal bir süreç yaşadıklarını ifade etti. 'Bamba'nın kaybı takımı derinden etkiledi, çünkü aralarında güçlü bir bağ vardı.' dedi.

Ciccolini, oyuncularının bu durumu atlatmaları için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. 30 Ağustos'ta oynanan Manisa FK maçının öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bamba'nın bir gün sonra hayatını kaybetmesi, takım için büyük bir kayıp oldu.

Hedefleri ve Oyun Sistemi

Ciccolini, son maçta yaşanan bireysel hataları azaltarak, daha etkili bir oyun sergilemek istediklerini vurguladı:

'Hedefimiz daha az gol yemek ve son paslarda daha etkili olmak. Takım ruhu her şeyden önce gelir.'

Yönetim, 3-4-3 ve 3-5-2 sistemleri üzerinde çalışarak, galibiyetlerle birlikte üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Yeni Transferler ve Gelecek Planları

Ciccolini ayrıca, yeni transferler Nijeryalı Bonke Innocent ve Burkina Fasolu Abdoul Tapsoba'nın vize sorunları nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini açıkladı. Bu oyuncular, kısa süre içinde takımla antrenmanlara katılmayı bekliyor.

Sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Ankara Keçiörengücü maçındaki bireysel hata hakkında konuşan teknik direktör, 'Central Hospital Ümraniyespor karşısında galip gelmek istiyoruz.' şeklinde kesin bir açıklama yaptı.

Adanaspor, ligdeki ilk 5 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 5 puanla 18. sırada yer alıyor. Takım, üst sıralara tırmanma kararlılığını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktörü Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini (fotoğrafta), antrenmanda oyuncuları takip etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktörü Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini (fotoğrafta), antrenmanda oyuncuları takip etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktörü Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini (fotoğrafta), antrenmanda oyuncuları takip etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktörü Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini (fotoğrafta), antrenmanda oyuncuları takip etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktörü Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini (fotoğrafta), antrenmanda oyuncuları takip etti.