Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 Yenerek 3 Puanı Kaptı

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'de Önemli Bir Galibiyet Aldı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor, sahasında Manisa FK ile karşılaştı. Maçın sonucunda Adanaspor, 2-1'lik skorla galip gelerek değerli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın Detayları

Bu zorlu karşılaşmada Adanaspor maç boyunca sergilediği etkili oyunla dikkat çekti. Futbolseverler, karşılaşmanın her dakikasında heyecan dolu anlara tanıklık etti. Adanaspor'un aldığı bu galibiyet, ligdeki iddiasını sürdürebilmesi için büyük önem taşıyor.

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Adanaspor ile Manisa FK, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Cikalleshi (sağda), rakibi Arslanagic (solda) ile mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Adanaspor ile Manisa FK, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Cikalleshi (sağda), rakibi Arslanagic (solda) ile mücadele etti.