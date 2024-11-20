Adanaspor Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor: Teknik Direktör Yusuf Şimşek Önemli Mesaj Verdi

Adanaspor Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Çatalan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından taktik ve şut çalışması yapıldı.

Yusuf Şimşek'ten Taraftar Çağrısı

Yusuf Şimşek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakaryaspor maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Adanalıları maça davet eden Şimşek, "İnşallah hep birlikte güçlü bir şekilde bu maçtan galip gelmek istiyoruz. Ben oyuncu kardeşlerime güveniyorum. Taraftarların da desteğiyle inşallah 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Lütfen pazar günü saat 16.00'da kimseye randevu vermeyin. Stadyuma herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Kurucuk: "Taraftarlarımızı Bekliyoruz"

Takımın stoperlerinden Fatih Kurucuk milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Çalışmalarımız son derece verimli ve keyifliydi. Sakaryaspor mücadelesine bütün taraftarlarımızı davet ediyorum. Bu zor zamanlarda takımın size ihtiyacı var. Umarım hafta sonu hep beraber 3 puanı kucaklayacağız." diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Çatalan Tesisleri'nde sürdürdü.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Çatalan Tesisleri'nde sürdürdü.