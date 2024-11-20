DOLAR
34,47 0%
EURO
36,4 0,49%
ALTIN
2.909,94 0,29%
BITCOIN
3.218.069,21 -0,93%

Adanaspor Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor: Teknik Direktör Yusuf Şimşek Önemli Mesaj Verdi

Adanaspor, Sakaryaspor maçı için hazırlıklara devam ediyor. Teknik Direktör Yusuf Şimşek, taraftar desteğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:50
Adanaspor Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor: Teknik Direktör Yusuf Şimşek Önemli Mesaj Verdi

Adanaspor Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Çatalan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından taktik ve şut çalışması yapıldı.

Yusuf Şimşek'ten Taraftar Çağrısı

Yusuf Şimşek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakaryaspor maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Adanalıları maça davet eden Şimşek, "İnşallah hep birlikte güçlü bir şekilde bu maçtan galip gelmek istiyoruz. Ben oyuncu kardeşlerime güveniyorum. Taraftarların da desteğiyle inşallah 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Lütfen pazar günü saat 16.00'da kimseye randevu vermeyin. Stadyuma herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Kurucuk: "Taraftarlarımızı Bekliyoruz"

Takımın stoperlerinden Fatih Kurucuk milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Çalışmalarımız son derece verimli ve keyifliydi. Sakaryaspor mücadelesine bütün taraftarlarımızı davet ediyorum. Bu zor zamanlarda takımın size ihtiyacı var. Umarım hafta sonu hep beraber 3 puanı kucaklayacağız." diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın...

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Çatalan Tesisleri'nde sürdürdü.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın...

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Çatalan Tesisleri'nde sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Malatyaspor, İstanbulspor Maçına Hazırlığını Sürdürüyor
2
Türkiye-Macaristan Basketbol Maçına Biletler Tükendi
3
TJK Başkanı Adalı'dan Atçılığa Yeni 'VAR' Sistemi Müjdesi
4
Para Dans Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor
5
Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsoru Anlaşması Yaptı
6
Fenerbahçe Beko Bursaspor'u Mağlup Etti
7
TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece'yi Mağlup Etti

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek