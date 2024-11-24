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Adanaspor-Sakaryaspor Maçında Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Yusuf Şimşek ve Mesut Bakkal, Adanaspor-Sakaryaspor maçındaki sonuç ve takım performansları hakkında konuştular.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 19:38
Adanaspor-Sakaryaspor Maçında Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Adanaspor-Sakaryaspor Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Adanaspor-Sakaryaspor maçının ardından, Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, duygularını paylaştı. Şimşek, "Çok kızgınım, çok kırgınım, gerçekten çok canım acıyor. Ama pes etmek yok" dedi.

Şimşek’in Değerlendirmesi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şimşek, maçın sonuçlarından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etti. "Çok iyi hazırlandık, hem oyun hem de kazanma hırsı açısından hak etmediğimiz bir beraberlik aldık. Bu maçta dört, beş, altılık bir sonuç bekliyordum ama böyle oldu" diye belirtti.

Çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Şimşek, yaşadığı acının derinliğini şu sözlerle dile getirdi: "İnanın, bugün canım çok acıdı. Transferlerle takımı ligde tutacağız, bu kardeşlerimizle devre arasına kadar yola devam edeceğiz. Özellikle bu maçı 3 puan olarak hedeflemiştik, her şey planladığım gibi gidiyordu. Ancak son 30 saniyede bambaşka bir durumla karşılaştık."

Mesut Bakkal'ın Görüşleri

Sakaryaspor teknik direktörü Mesut Bakkal, takımın mücadele ruhunu vurgulayarak, on kişi kaldıktan sonra maçı bırakmadıklarını belirtti. Adana'ya eksik geldiklerini ifade eden Bakkal, "Forma şansı bulan arkadaşlarımız görevlerini yaptı, ancak ilk devrede Adanaspor bizden daha iyi oynadı. İkinci devrede kaçırdığımız fırsatlar oldu" dedi.

Bakkal, Adanaspor'un güçlü bir takım olduğuna dikkat çekerek, "Aldığımız bir puan bizim için çok önemli. Özellikle son saniyede gelen bir golle bu puanı aldık ki bu moral açısından çok değerli. İhtiyacımız olan bir puan ve sevinçle dönüyoruz" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

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