Adanaspor'un Galibiyeti Sonrası Hakan Keleş'ten Açıklamalar

Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında, Adanaspor sahasında Manisa FK'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu galibiyetin kendileri için çok kritik bir anlam taşıdığını vurguladı.

Keleş'ün Açıklamaları

Keleş, "İnşallah önümüzdeki periyodu iyi geçersek, kümede kalma adına umutlarımızı daha çok arttıracağımızı düşünüyorum," dedi. Maçta iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Keleş, "İlk 45 dakika takımı beğendim, iyi oynadık. Ancak ikinci yarı öne geçtikten sonra skoru koruma psikolojisiyle geri çekildik, bu da sıkıntı yarattı. Eksik oyuncularımızın geri dönmesi ve transferler yapmamız halinde daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum," şeklinde ifadelerde bulundu.

Keleş, galibiyetin umutlarının artıran ilk adım olduğunu söylerken, "Çok çalışmamız gerekiyor. İnşallah istediğimiz şeyleri yaparız ve Adanaspor'u hak ettiği ligde tutarız," dedi.

Manisa FK Cephesi Üzgün

Öte yandan, Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirtti. Şapçı, "İkinci yarı iyi oynadığımız bir maçı kaybettik. Oyuncularım iyi mücadele ettiler ancak bireysel hatalar yaptık ve basit goller yedik. Önümüzdeki maçlarda bu mağlubiyeti telafi etmeye çalışacağız," açıklamasında bulundu.

Hakem İlker Yasin Avcı'nın karşılaşmadaki kararlarını eleştiren Şapçı, "Yediğimiz golde takımımız bir oyuncu eksik durumda iken oyun devam etti. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Rakibimizi kutluyorum ve önümüzdeki maçlarda galibiyetler alarak takımımızı hak ettiği yere taşıyacağız," dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 2-1 yenilen Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 2-1 yenilen Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.