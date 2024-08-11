Adanaspor'un Galibiyeti ve Erokspor'un Mücadelesi

Adanaspor ve Erokspor Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında, Adanaspor'un Esenler Erokspor'u 2-1 yenmesi sonrasında her iki takımın teknik direktörleri önemli açıklamalarda bulundu.

Adanaspor'un Mücadelesi

Adanaspor'un yardımcı antrenörü François Ciccolini, maçın ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir maç çıkardık. Hazırlık sürecine biraz geç başladık, ancak galip geldiğimiz için mutluyuz." dedi. Takımın gelişimine vurgu yapan Ciccolini, ayrıca, "Taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını istiyorum; birlikte daha iyi bir takım oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Esenler Erokspor Tarafı

Esenler Erokspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak ise, takımının 1. Lig tarihindeki ilk maçı olduğunun altını çizerek, "Bu, bizim için çok özel bir karşılaşmaydı. Sıcak havada mücadele eden futbolcularımı kutluyorum." diye konuştu. Altıparmak, maç boyunca kendi oyunlarını oynamaya çalıştıklarını ve kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

İlk maç olmasının getirdiği heyecanla mücadeleye sonuna kadar devam ettiklerini ifade eden Altıparmak, "Sezonun kalan kısmıyla ilgili daha fazla çalışarak daha iyi sonuçlar elde edeceğiz." şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında sahasında Esenler Erokspor'u 2-1 yenen Adanaspor'da yardımcı antrenör François Ciccolini, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında sahasında Esenler Erokspor'u 2-1 yenen Adanaspor'da yardımcı antrenör François Ciccolini, maç sonu açıklamalarda bulundu.