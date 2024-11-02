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Adanaspor'un Konuşmaları: Zorlu Maç Sonrası Mandıraspor'a Yenilgi

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, mağlubiyeti hak etmediklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 18:48
Adanaspor'un Konuşmaları: Zorlu Maç Sonrası Mandıraspor'a Yenilgi

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in Açıklamaları

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında, Teksüt Bandırmaspor ile oynanan maçta 1-0 mağlup olan Adanaspor'un teknik patronu Yusuf Şimşek, karşılaşmayı değerlendirerek, "Bu maçın hakkının mağlubiyet olduğunu asla düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Mücadele İstedi

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, göreve yeni başlamasına rağmen elinden gelen gayreti gösterdiğini vurgulayan Şimşek, "Pozisyonlara giren biz, pozisyon vermeyen biz ama neticede mağlup olduk. Önümüzde long bir süre, birçok maç var. İnşallah daha iyi hazırlanıp, daha iyi antrenmanlar yapıp, iyi bir entegrasyonla ligde başarılı olacağız" dedi.

Şimşek'ten Takım Vurgusu

Adanaspor'un uzun bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Şimşek, "Bu savaşımızı bugünden itibaren yine vermeye devam edeceğiz. Yarın antrenmanlarımıza hemen başlayarak, önümüzdeki maçı da kazanmayı hedefliyoruz" diye ekledi.

Bandırmaspor'un Başarısı ve Teknik Direktör Yorumları

Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek'e hayırlı olsun dileğinde bulundu. Gürsel, rakiplerinin her maçının yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, "Oyun olarak istediğimizi hücum anlamında çok yapamadık. Ama savunma anlamında iyi durduk" dedi.

Zafer Görgen'in Sağlık Durumu

Maçta sakatlanan kaleci Zafer Görgen hakkında bilgi veren Gürsel, "Şu anda hastaneye gitti, önemli bir şey yoktur umarım" açıklamasını yaptı.

Gürsel, "Bugün kazanarak dönmek bizim için çok önemliydi, her maçın kendine özgü zorlukları var ve kazandığımız için mutluyuz" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor Teknik...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor Teknik...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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