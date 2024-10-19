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Adanaspor'un Kötü Durumu ve Şanlıurfaspor'un Zaferi

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, takımdaki sıkıntılara dikkat çekti. Şanlıurfaspor ise deplasmanda önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 21:46
Adanaspor'un Kötü Durumu ve Şanlıurfaspor'un Zaferi

Adanaspor ile Şanlıurfaspor Maçı Sonrası Değerlendirmeler

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor, Şanlıurfaspor ile karşılaştı ve sahadan 4-1 gibi ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç'ın Açıklamaları

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, takımın içinde bulunduğu zor durumu değerlendirdi. Kılıç, "En kısa zamanda Adanaspor, yaşadığı bu kötü durumdan kurtulacaktır," ifadelerini kullandı.

Kılıç, ağır bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek, taraftardan özür diledi. "Mağlubiyetin belki utanılacak bir durumu yok ama karşılaştığımız tablo utanç verici. Adanaspor bizim için kulüpten çok daha fazlasıdır. Bensem ben, oyuncuysa oyuncu, bunun bedelini ödemek zorundayız," dedi. Bulundukları durumdan bir an önce çıkmaları gerektiğini vurgulayan Kılıç, şu açıklamayı yaptı:

"Hesap edilmeyen bir oyun. Deplasmanlarda gol atamayan bir takımdan kendi evimizde 4 gol yedik. Utanılacak durumlar bunlar. Bu durumu geri çevirmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız."

Şanlıurfaspor'un Başarılı Performansı

Diğer yandan, Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, oyuncularının taktikselliğine dikkat çekti. "Bu maç bizim için çok kıymetliydi," diyerek değerlendirmesine başlayan Sözeri, şu şekilde devam etti:

"Deplasmanda ilk üç puanımızı aldık. Eldeki fırsatları güzel değerlendirdik. Bu 4 gollü galibiyet bizim için harika oldu. Oyuncularım, takımı ve şehri çok güzel temsil ediyor ve bu saygıyı hak ediyorlar."

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