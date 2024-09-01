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Adanaspor'un Teknik Direktörü Sol Bamba Hayatını Kaybetti

Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastanede hayatını kaybetti. Kulüp başkanı duygu dolu açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 16:23
Adanaspor'un Teknik Direktörü Sol Bamba Hayatını Kaybetti

Adanaspor'da Şok Kaybı: Sol Bamba Hayatını Kaybetti

Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, 30 Ağustos'ta geçirdiği sağlık sorunu sonrası hastaneye kaldırılmış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Kulüp, bu üzücü durumu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Başkan Asil Bostancı'nın Acı Açıklaması

Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, başsağlığı dilediği açıklamasında, "Çok daha başka planlarımız vardı, bu hikaye böyle bitmemeliydi. Yüreği futbolla atan biriydi. Kaybı gerçekten çok etkiledi," ifadelerini kullandı.

Yaşanan Olayın İfadesi

Bamba, Manisa FK maçı öncesinde ateşlenmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. Bostancı, "Beklenmedik bir olaydı. Maç sabahı ateşlendi ve acilen hastaneye yetiştirdik," dedi.

Cenaze İşlemleri ve Aile Desteği

Bamba'nın eşi, Chole Elizabeth Bamba, Fransa'dan Türkiye'ye gelerek cenaze işlemlerini takip etmektedir. Kulüp camiası olarak, kaybı derin bir acıyla hissettiklerini belirttiler.

Bu trajik olay, Adanaspor taraftarları ve futbol dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Tüm spor camiasının başı sağ olsun.

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, 30 Ağustos'ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Manisa'da hastaneye...

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, 30 Ağustos'ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Manisa'da hastaneye kaldırılan teknik direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Adanaspor Başkanı Asil Bostancı (fotoğrafta) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

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