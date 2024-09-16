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Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü 1-1 Berabere Kaldı

Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü arasında oynanan maç, her iki takımın da istediği sonuca ulaşamamasıyla sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 22:54
Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Görüşmeler Devam Ediyor

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri, maçla ilgili görüşlerini açıkladı.

François Ciccolini'nin Açıklamaları

Adanaspor'un teknik sorumlu François Ciccolini, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, "İkinci yarı ne kadar iyi oynasak da maalesef yeterli olmadı.” ifadelerini kullandı. İlk yarıda vasat bir oyun sergilediklerini belirten Ciccolini, sonrasında maçı bırakmadıklarını vurguladı. "Skorun peşinden koştuk ancak bireysel bir hatadan gol yedik. Hatalarımızı düzeltmek istiyoruz," diyerek ekledi.

Kadroda Değişiklikler Olacak

Ciccolini, kadrolarına 2 yeni oyuncunun katılacağını belirtirken, “Henüz gelmediler. Adana'da değiller şu an, vize sorunları var. Onu aşıp gelecekler. 2-3 güne burada olacaklar.” şeklinde konuştu.

Ersan Parlatan'ın Değerlendirmesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, öne geçtikleri maçta galip gelemediklerini ifade etti. Maçın ilk yarısında iki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığını belirten Parlatan, "İkinci yarıda biraz üstünlük sağladık. Penaltı sonrası öne geçtik. Bence maçın kırılma anı Camara'nın karşı karşıya kaldığı pozisyondu, orada 2-0 yapmamız gerekiyordu," dedi.

Beraberlik golü sonrası Adanaspor'un yüklenmesi sonucu iyi savunma yaptıklarını kaydeden Parlatan, "Şunu merak ediyorum, gol öncesi taç çizgisinde top çıktı mı, çıkmadı mı? Çok enteresan bir pozisyondu. Karambolde beraberlik golünü yedik. Sonrasında elimizden geleni yaptık ama yine öne geçtiğimiz bir maçı kazanamadık. İnşallah haftaya şansımızı kırarız," diyerek şöyle bitirdi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da teknik sorumlu François Ciccolini, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da teknik sorumlu François Ciccolini, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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