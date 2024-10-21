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Adar Tarhan Berlin'de Şampiyonluk Kazandı

Milli sporcu Adar Tarhan, Berlin'deki satranç turnuvasında namağlup şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:11
Adar Tarhan Berlin'de Şampiyonluk Kazandı

Adar Tarhan, Almanya'da Önemli Bir Başarıya İmza Attı

Milli sporcu Adar Tarhan, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası 25 Yaş Altı Berlin Açık Blitz Satranç Turnuvası'nda birinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Turnuva Detayları

Türkiye Satranç Federasyonu'nun duyurusuna göre, uluslararası usta (IM) unvanına sahip olan Adar, katıldığı organizasyonda toplamda 7 turda mücadele etti. Bu zorlu mücadelelerin sonunda, rakiplerini geride bırakarak namağlup şampiyonluk ipini göğüsledi.

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