Adar Tarhan Berlin'de Şampiyonluk Kazandı

Adar Tarhan, Almanya'da Önemli Bir Başarıya İmza Attı

Milli sporcu Adar Tarhan, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası 25 Yaş Altı Berlin Açık Blitz Satranç Turnuvası'nda birinci olarak büyük bir başarı elde etti.

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Türkiye Satranç Federasyonu'nun duyurusuna göre, uluslararası usta (IM) unvanına sahip olan Adar, katıldığı organizasyonda toplamda 7 turda mücadele etti. Bu zorlu mücadelelerin sonunda, rakiplerini geride bırakarak namağlup şampiyonluk ipini göğüsledi.