Adem Asil Dünya Şampiyonası'nda Halka Aletinde Gümüş Madalya

Adem Asil, Cakarta'da düzenlenen 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye tek madalyayı getirdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 14:37
Cakarta'da düzenlenen finalde millimiz podyuma çıktı

Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden Adem Asil, erkekler bireysel halka aletinde gümüş madalya kazandı.

Organizasyonun 6. gününde Endonezya’nın başkenti Cakarta'da gerçekleştirilen finalde, elemelerde 14.466 puan toplayarak 4'üncü sıradan finale yükselen Adem, finalde 14.566 puanla yarışmayı tamamladı.

Şampiyonluğu ise 14.700 puanla Amerikan sporcu Donnell Whittenburg elde etti; Adem Asil böylece dünya ikincisi oldu.

26 yaşındaki milli cimnastikçi, halka aletinde daha önce 2022 Dünya Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın ardından bu kez gümüş madalyayla podyuma çıktı.

Türkiye Milli Takımı, Adem'in podyumuyla 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı tek madalyayla tamamladı.

Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden Adem Asil, erkekler bireysel halka aletinde gümüş madalya kazandı.

