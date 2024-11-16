Adem Doruk Küpeli, Özbekistan'da Bronz Madalya Kazandı

Adem Doruk Küpeli'den Başarı Dolu Bir Performans

Milli eskrimci Adem Doruk Küpeli, Özbekistan'da düzenlenen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda büyük bir başarı göstererek bronz madalya kazanmayı başardı.

Özbekistan'da İlgi Odağı Oldu

Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te düzenlenen bu prestijli organizasyonda yarı finalde karşılaştığı Özbek sporcu Zuhriddin Kodirov'a 15-10’luk bir skorla yenilen Küpeli, böylece bronz madalya ile başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Diğer Milli Sporcuların Performansları

Küpeli'nin yanı sıra diğer milli sporcular da turnuvada mücadele etti. Kerem Çağlayan 16., Furkan Yaman 32., Enes Talha Kalender 40., Toprak Altınçekiç 44., Tolga Aslan 48., Mehmet Emir Uğurlu 50. ve Arda Tanerler 87. olarak sıralandı.

Kadınlar kılıç kategorisinde de Begüm Alkaya 35., Zehra Kerem 52., Zehra Nehir Cihan 68., Nil Güngör 75. ve Nehir Yıldırım 79. olarak yarışmayı tamamladılar.

Turnuvanın Sonuna Geliniyor

Özbekistan’daki Gençler Dünya Kupası yarın sona erecek. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.