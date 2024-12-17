Ademola Lookman, 2024'ün En İyi Afrikalı Futbolcusu Seçildi

Ademola Lookman, Afrika'nın En İyi Futbolcusu

Nijeryalı forvet oyuncusu Ademola Lookman, 2024 yılı için Afrika'nın en iyi futbolcusu unvanına layık görüldü. Bu ödül, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından yapılan açıklamada duyuruldu.

Ödül Töreni Fas'ta Gerçekleşti

Lookman, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen görkemli bir törende, İtalya'nın Atalanta Bergamo takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, yılın Afrikalı erkek futbolcusu ödülünü aldı.

Yılın Kadın Futbolcusu Barbra Banda

Bu yıl ayrıca Afrika'da yılın kadın futbolcusu ödülünü ise Orlando Pride takımının forveti Barbra Banda kazandı. Banda, bu ödülü kazanan ilk Zambiyalı futbolcu olarak tarihe geçti.

Geçen Yılın Kazananı: Victor Osimhen

Geçen sene en iyi Afrikalı futbolcu ödülünü kazanan isim ise Galatasaray forveti Victor Osimhen olmuştu.