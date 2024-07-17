Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adı Türk takımları ile anılan Marco Reus, 'O' takıma transfer oldu!

Borussia Dortmund'un uzun süre formasını terleten Marco Reus, sürpriz bir kararla Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) transfer oldu. Los Angeles Galaxy ile anlaşmaya varan Alman yıldız futbolcu, kariyerine MLS'te devam etme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 20:12
Adı Türk takımları ile anılan Marco Reus, 'O' takıma transfer oldu!

MARCO REUS, LOS ANGELES GALAXY İLE ANLAŞTI

Borussia Dortmund'un sembol isimlerinden Marco Reus, Almanya Bundesliga'dan ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tuttu. Spor muhabiri Fabrizio Romano'nun haberine göre, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile sözleşme imzalamak üzere.

Marco Reus'un Dortmund kariyeri, 2012 yılında Borussia Mönchengladbach'tan transfer olduğu günden bu yana sürmekteydi. Bu süre zarfında Dortmund formasıyla önemli başarılar elde eden Reus, Almanya Kupası'nı 2 kez, Almanya Süper Kupası'nı ise 3 kez kazandı.

Borussia Dortmund'da geçirdiği zaman boyunca 426 maça çıkan Marco Reus, 169 gol atarken 130 asist yapma başarısı gösterdi. Bundesliga'da 3 kez sezonun en iyi oyuncusu seçilen Reus, Alman futbolunda önemli bir iz bıraktı.

transfer

Marco Reus'un MLS'e transfer kararı, futbol dünyasında beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirildi. Futbol kariyerini farklı bir deneyimle zenginleştirmek isteyen Reus'un, Amerika'da yeni bir başlangıç yapma arzusu olduğu belirtiliyor.

TÜRK TAKIMLARIYLA İLGİSİ VE SÜPER LİG'DEKİ GELİŞMELER

Reus'un transfer sürecinde adı Türkiye Süper Lig kulüpleriyle de anılmıştı. Ancak Alman futbolcunun tercihi, MLS'in güçlü ekiplerinden Los Angeles Galaxy oldu.

Los Angeles Galaxy ile anlaşma sağlayan Marco Reus'un, MLS'de nasıl bir performans sergileyeceği ve Amerikan futboluna adaptasyon süreci merakla bekleniyor. Reus'un yeni kulübünde nasıl bir rol üstleneceği ve kariyerindeki sonraki adımları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Tapusunda adı soyadı yazanlara müjde! Bu şartı sağlayan para ödemekten yırttı

Hemen parmak izinizi kontrol edin! Eğer böyle görünüyorsa çok dertli ve yalnızsınız!

THY ucuz bilet meşalesini yaktı! O rotalara bedava fiyatına uçuracak

Kızılcık Şerbeti'nde şok başrol değişikliği! Son dakika kadrodan apar topar çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

ÖTV indirimli araçlar tek listede! Fiyatı 477 bin TL'ye kadar düştü

Lise, ön lisans, lisans mezunlarına memurluk kapısı açıldı! Kamu kurumlarına dev memur alımı

Kızılcık Şerbeti'nde şok başrol değişikliği! Son dakika kadrodan apar topar çıkarıldı

Bunu bildirene Bakanlık'tan ödül gibi ödeme! Gören duyan telefona sarılacak

THY ucuz bilet meşalesini yaktı! O rotalara bedava fiyatına uçuracak

Nakit ihtiyaçlarına 50.000 TL'lik hızlı çözüm! 4 banka gece yarısı başvuruları açtı

Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları değişti

Hemen parmak izinizi kontrol edin! Eğer böyle görünüyorsa çok dertli ve yalnızsınız!

Çok sevilen oyun kısa süreliğine ücretsiz! Steam o tarihten sonra paralı yapacak

8 KG deterjan 200 TL! Bu fiyat en son 5 sene önce gelmişti!

Tapusunda adı soyadı yazanlara müjde! Bu şartı sağlayan para ödemekten yırttı

Trump suikasti piyasaları vurdu! Elinde altını doları olanlara o tarih işaret edildi!