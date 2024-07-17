Adı Türk takımları ile anılan Marco Reus, 'O' takıma transfer oldu!

MARCO REUS, LOS ANGELES GALAXY İLE ANLAŞTI



Borussia Dortmund'un sembol isimlerinden Marco Reus, Almanya Bundesliga'dan ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tuttu. Spor muhabiri Fabrizio Romano'nun haberine göre, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile sözleşme imzalamak üzere.

Marco Reus'un Dortmund kariyeri, 2012 yılında Borussia Mönchengladbach'tan transfer olduğu günden bu yana sürmekteydi. Bu süre zarfında Dortmund formasıyla önemli başarılar elde eden Reus, Almanya Kupası'nı 2 kez, Almanya Süper Kupası'nı ise 3 kez kazandı.



Borussia Dortmund'da geçirdiği zaman boyunca 426 maça çıkan Marco Reus, 169 gol atarken 130 asist yapma başarısı gösterdi. Bundesliga'da 3 kez sezonun en iyi oyuncusu seçilen Reus, Alman futbolunda önemli bir iz bıraktı.







Marco Reus'un MLS'e transfer kararı, futbol dünyasında beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirildi. Futbol kariyerini farklı bir deneyimle zenginleştirmek isteyen Reus'un, Amerika'da yeni bir başlangıç yapma arzusu olduğu belirtiliyor.



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Reus'un transfer sürecinde adı Türkiye Süper Lig kulüpleriyle de anılmıştı. Ancak Alman futbolcunun tercihi, MLS'in güçlü ekiplerinden Los Angeles Galaxy oldu.

Los Angeles Galaxy ile anlaşma sağlayan Marco Reus'un, MLS'de nasıl bir performans sergileyeceği ve Amerikan futboluna adaptasyon süreci merakla bekleniyor. Reus'un yeni kulübünde nasıl bir rol üstleneceği ve kariyerindeki sonraki adımları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

