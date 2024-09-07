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Afyonkarahisar'da Dünyaca Ünlü MXGP Türkiye Yarışları Başladı

Dünya Motokros Şampiyonası’nın 18. ayağı olan MXGP Türkiye, Afyonkarahisar'da start aldı. 28 ülkeden 114 sporcu mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:31
Afyonkarahisar'da Dünyaca Ünlü MXGP Türkiye Yarışları Başladı

MXGP Türkiye'nin Heyecanı Afyonkarahisar'da Başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı olan "MXGP Türkiye", Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde start aldı. Yarışmalar kapsamında MXGP, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) serbest antrenmanları gerçekleştirildi.

Federasyon Başkanı'ndan Açıklamalar

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan, ilk antrenmanların başladığını belirterek şunları ifade etti: "Parkur gayet güzel. Hiçbir olumsuz tarafı yok. Günün sonunda kadınlar kupası ve Gençler Avrupa'nın birinci ayakları ile yarışlar tamamlanacak."

Yarışlarda Katılım ve Program

Toplamda 14 Türk sporcunun yer aldığı organizasyonda, 28 ülkeden 114 sporcu katılıyor. Gün içerisinde yapılacak olan diğer sıralama yarışlarıyla birlikte MXWOMEN ve EMX250'nin 1. ayak yarışları gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı.

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda...

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında MXGP, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) serbest antrenmanları yapıldı.

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda...

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında MXGP, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) serbest antrenmanları yapıldı.

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda...

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında MXGP, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) serbest antrenmanları yapıldı.

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda...

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında MXGP, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) serbest antrenmanları yapıldı.

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda...

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında MXGP, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) serbest antrenmanları yapıldı.

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda...

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında MXGP, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) serbest antrenmanları yapıldı.

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda...

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında MXGP, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) serbest antrenmanları yapıldı.

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda...

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında MXGP, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) serbest antrenmanları yapıldı.

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda...

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında MXGP, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) serbest antrenmanları yapıldı.

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda...

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında MXGP, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) serbest antrenmanları yapıldı.

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda...

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında MXGP, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) serbest antrenmanları yapıldı.

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