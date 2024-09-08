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Afyonkarahisar'da MXGP Türkiye'yi Jorge Prado Kazandı

İspanyol sporcu Jorge Prado, Afyonkarahisar'da düzenlenen MXGP Türkiye etabını kazandı. Ödüller törenle verildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 19:03
Afyonkarahisar'da MXGP Türkiye'yi Jorge Prado Kazandı

Afyonkarahisar'da Düzenlenen MXGP Türkiye Yarışları

2023 Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Motor Sporları Merkezi'nde yapılan etkinlik, sezonun 18. ayağı olarak önemli bir yer tutuyor.

Jorge Prado Birinciliği Elde Etti

Yarışların sonucunda, İspanyol sporcu Jorge Prado, MXGP Türkiye etabını birinci olarak tamamlama başarısını gösterdi. İkinci sırada Tim Gajser yer alırken, üçüncülüğü Jeremy Seewer elde etti.

Ödül Töreni

Yarış sonrasında gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren sporcuların ödüllerini Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ile Hasan Arslan takdim etti.

Bu başarı, Jorge Prado'nun kariyerinde önemli bir adım olarak kaydedildi ve Afyonkarahisar'ın uluslararası spor etkinlikleri için ev sahipliği yapma kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado...

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin 1. ayak ve final yarışları, Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado...

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin 1. ayak ve final yarışları, Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado...

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin 1. ayak ve final yarışları, Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado...

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin 1. ayak ve final yarışları, Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado...

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin 1. ayak ve final yarışları, Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado...

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin 1. ayak ve final yarışları, Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado...

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin 1. ayak ve final yarışları, Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado...

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin 1. ayak ve final yarışları, Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

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